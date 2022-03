Inter, nerazzurri ufficialmente fuori dalla Champions: i ricavi di questa edizione

Inter ufficialmente fuori dagli ottavi di Champions League. Tutti i ricavi ottenuti in questa edizione dalla squadra di Simone Inzaghi

Finisce qui il cammino europeo per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha dovuto arrendersi di fronte al Liverpool di Jurgen Klopp Ma la cosa della quale i nerazzurri possono ritenersi soddisfatti è il fatto stesso che non siano riusciti a sfigurare di fronte ai ‘Reds’ e lo hanno fatto raggiungendo anche un enorme incasso a livello economico.

Nonostante lo storico successo per 1-0 maturato ad ‘Anfield’ una strepitosa Inter ha dovuto dapprima fare i conti col temibile Liverpool di Jurgen Klopp e ha successivamente dovuto arrendersi di fronte a tutto l’enorme potenziale dei ‘Reds’. Nerazzurri che accusano il ‘black-out’ avvertito nei minuti finali della gara d’andata e che questa volta hanno dovuto fare a meno -oltre che di Nicolò Barella – anche di Alexis Sanchez (espulso al minuto 64 per doppio giallo). Ma se c’è una cosa della quale i nerazzurri possono e devono andare fieri, è il fatto stesso che la squadra guidata dall’ex tecnico del Borussia Dortmund non perdeva in casa dall’ormai storico 7 marzo 2021. E non finisce nemmeno qui, dal momento che la squadra presieduta da Steven Zhang può dire di aver fatto enormi passi in avanti anche a livello economico.

Inter, tutti gli incassi dei nerazzurri maturati in quest’edizione di Champions League

Può permettersi di sorridere ugualmente mister Simone Inzaghi. Non a caso, lui e la sua Inter sono stati in grado di far registrare un tesoretto da non poco conto nell’edizione 2021-2022 di Champions League. Ed è proprio a proposito di questo che la squadra capitanata da Samir Handanovic era già riuscita in passato ad ottenere ben 15,64 milioni (tra tutti i bonus partecipazione in questa competizione) e altri 15,9 milioni di euro (per via del ranking decennale/storico). Ma oltre a questo, stando a quanto riporta anche ‘Calcio e Finanza‘, il club che oggi compie ben 114 anni di storia, è riuscito a guadagnare 9,97 milioni di euro (per i risultati fatti registrare nella fase a gironi) e altri ben 9,6 milioni di euro per aver ottenuto la conquista degli ottavi di finale. Tutto fin troppo tranquillo, se non fosse che non abbiamo ancora tenuto conto della questione del market pool. Ma, facendo un calcolo approssimativo, la ‘Beneamata’ incassare perlomenoaltri 12,8 milioni di euro, raggiungendo così una cifra pari a 63,91 milioni di euro.