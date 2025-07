Nome nuovo in casa Bologna, l’Inter è pronta al colpo per il 2026

La dirigenza di Viale della Liberazione pianifica un grande affare per l’anno prossimo: ecco il gioiello dal Bologna

Guardare al presente programmando, poi, il futuro. L’Inter viaggia su due binari ma le ambizioni sono sempre le stesse: vincere, tanto in Serie A quanto in Champions League. L’approdo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra ha dato il via ad un nuovo corso che, necessariamente, dovrà venire ‘alimentato’ in sede di calciomercato.

Marotta e Ausilio non si stanno facendo trovare impreparati, dando grande risalto alle uscite per poi dedicarsi ai rinforzi richiesti dal tecnico rumeno. In difesa, sulla corsia di destra, molto dipenderà da Denzel Dumfries. La clausola rescissoria ingolosisce Manchester City e Barcellona.

Mentre in parallelo l’addio di Hakan Calhanoglu pare sempre meno probabile: c’è troppa distanza, al momento, tra l’offerta del Galatasaray e la richiesta dell’Inter, almeno 30-35 milioni di euro. La dirigenza di Viale della Liberazione ha già cominciato a svecchiare la rosa: dopo Sucic e Luis Henrique, sono diversi i giovani nel mirino dell’Inter.

Dal Bologna all’Inter: è il colpo del 2026

Da Parma potrebbe arrivare Leoni, anche se i gialloblù al momento sembrano fare muro: ne chiedono 40, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, a fronte dei 30 che Marotta sta per mettere sul piatto. E nel frattempo c’è un altro gioiello che in Serie A nell’ultimo anno ha fatto benissimo.

Gli occhi della dirigenza nerazzurra su Juan Miranda, ennesimo prezioso frutto dello scouting dei felsinei. Il dt Sartori lo ha prelevato a zero la scorsa estate, dopo la fine del contratto con il Betis. Adesso il 25enne spagnolo è diventato l’ultima idea, in ordine temporale, che potrebbe svestire la maglia del Bologna per indossare presto quella nerazzurra. In passato l’Inter ha già valutato alcuni profili di grande talento tra gli emiliani.

Lewis Ferguson a centrocampo, nome che è stato caldo soprattutto un anno fa e che oggi sembra destinato con la fascia di capitano sul braccio a rimanere al Bologna. Più recentemente Marotta ha cerchiato in rosso il nome di Santiago Castro, attaccante sudamericano considerato per movenze e fiuto del gol il nuovo Lautaro Martinez.

Miranda all’Inter: cifre e dettagli

Ora è il momento di Miranda, terzino sinistro classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Il suo contratto con il Bologna scadrà il 30 giugno 2027 e la dirigenza meneghina, a tal proposito, ha già in mente come e quando agire.

L’Inter pare intenzionata a provare a portare Miranda ad Appiano Gentile non subito ma nell’estate 2026, quando il giocatore avrà aggiunto un altro anno di esperienza nel calcio italiano prima del grande salto nella Milano nerazzurra. Miranda alla sua prima annata in Italia ha giocato tanto: 38 apparizioni con il Bologna e riuscendo, tra campionato e coppe, a firmare 6 assist vincenti in 2761′ in campo. Il Bologna lo valuta intorno ai 15-20 milioni di euro.

Con Dimarco in scadenza nel 2027 e Carlos Augusto spesso accostato alle possibili uscite, l’Inter vuole guardare al futuro puntando su un giocatore ancora giovane ma di grande talento e che può ancora migliorare parecchio. Lo stipendio di Miranda, tra le altre cose, non sarebbe un problema per i nerazzurri: a Bologna guadagna 1,2 milioni di euro a stagione.