Torino-Inter, Juric: “Vogliamo provare a replicare quanto fatto contro la Juventus”

Torino-Inter, il tecnico dei granata Ivan Juric ha presentato la gara in conferenza stampa e si augura di bissare la gara con la Juventus

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, si sfideranno la formazione di casa e l’Inter. Nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro, il tecnico della squadra piemontese Ivan Juric ha dato il suo parere sulla gara e sulla situazione dei granata. Queste le sue prime parole: “Per vincere contro di loro servirà una grande partita sul piano tecnico e attenzione difensiva. Vogliamo provare a replicare quanto fatto contro la Juventus. Nonostante la settimana non sia stata facile per l’influenza che ha colpito diversi giocatori. Qualcuno è recuperato mentre altri no”. Il tecnico, ha anche informato sui giocatori che saranno abili e arruolabili per la partita e ha spiegato: “Bremer, Lukic e Rodriguez ci saranno mentre sono da valutare Warming e Sanabria. Zima e Vanja non ci saranno, tra l’altro non ha ancora risolto il problema alla mano ma Berisha ha fatto una grande partita con il Bologna”. Chiosa con la questione degli arbitraggi che, secondo l’allenatore, nelle ultime gare non sono stati ‘fortunati’ con il Torino e ha detto: “Siamo stati un po’ danneggiati nelle ultime partite, ma non c’è niente da fare serve rimanere sereni e proseguire”.