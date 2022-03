L’Inter si prepara a una mezza rivoluzione: quattro big in bilico

Undici giocatori sicuri di restare all’Inter anche l’anno prossimo, ovviamente a meno di offerte irrinunciabili. Tra quelli in bilico c’è anche Lautaro Martinez

A prescindere dal finale di questa stagione, in casa Inter sarà mezza rivoluzione come già scritto da Interlive.it e confermato stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’. Solamente undici giocatori sono certi di restare: Skriniar, Bastoni, Dimarco, Gosens, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dumfries, Darmian, Dzeko e Correa.

Poi ci sono quelli in bilico come Perisic e Handanovic, anche se i due viaggiano verso il rinnovo del contratto in scadenza. Rinnovo più in discussione, invece, per Ranocchia e D’Ambrosio, pure loro in scadenza. Il suo contratto scade nel 2023, ma de Vrij non è affatto sicuro di proseguire la sua avventura nella Milano nerazzurra. La società potrebbe venderlo facendo tutta plusvalenza, per poi reinvestire la cifra su Bremer.

Calciomercato, da Lautaro Martinez a Vidal e Sanchez: chi è in bilico e chi sicuramente andrà via dall’Inter

In bilico ci sono poi Gagliardini e, soprattutto, Lautaro Martinez. Ieri l’agente ha ribadito che rimarrà all’Inter, ma se dovesse arrivare una proposta importante il suo percorso ad Appiano volgerebbe senz’altro al termine. Sicuri di andarsene, infine, i cileni Vidal e Sanchez (come anticipato da Interlive.it) oltre a Vecino, Kolarov, Radu e Caicedo.