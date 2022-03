Frattesi: il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2026 con la società emiliana

Inter, Davide Frattesi ha rinnovato fino al 30 giugno 2026 con la società emiliana che ha annunciato ufficialmente questo accordo

Inter e Juventus gli fanno la corte da tempo allora il buon Giovanni Carnevali e il Sassuolo hanno pensato bene di rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2026. L’annuncio ufficiale del club emiliano parla chiaro, il centrocampista ha rinnovato il suo contratto con i nero-verdi. Questo non significa sicuramente che il calciatore rimarrà automaticamente nella squadra fino alla scadenza del suddetto, ma chiunque volesse acquistarlo dovrà trattare con i dirigenti e fare un’offerta indecente per poterlo strappare al Sassuolo. Questo il comunicato ufficiale della società emiliana: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore nero-verde: Davide Frattesi“. Naturalmente il centrocampista, arrivato dalle giovanili della Roma, è stata una delle note positive di questa stagione e non solo in ottica della formazione di Dionisi, ma anche per il futuro della Nazionale italiana. Un rinnovo più che meritato per il giovane calciatore.