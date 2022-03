Skriniar: il difensore inserito nella top 11 della Champions League

Inter, il difensore Milan Skriniar è stato l’unico giocatore delle due squadre italiane inserito nella formazione ideale degli ottavi di Champions

Si sono disputati gli ottavi di finale di Champions League che, tra una sorpresa e una conferma, hanno dato i loro responsi e hanno visto promuovere le migliori 8 squadre europee. Purtroppo nessuna delle due compagini italiane rimaste hanno passato il turno e queste sono le migliori otto della competizione più importante d’Europa: Atletico Madrid, Benfica, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco. Liverpool, Villareal e Chelsea. Il sito specializzato Who Scored, ha voluto stilare la formazione dei migliori 11 giocatori che si sono distinti nelle due gare di andata e ritorno. L’unico calciatore delle due formazioni italiane che è stato inserito in questa speciale top 11, è il difensore nerazzurro Milan Skriniar, una piccola consolazione sia per la squadra di Simone Inzaghi che per il nostro campionato, sperando che almeno Atalanta e Roma riescano ad andare più avanti possibile in Europa e Conference League, per mantenere le quattro squadre in Champions. Questa la top 11:

Courtois; Mazraoui, Pavard, Skriniar, Grimaldo; Mahrez, Müller, Bernardo Silva, Coman; Lewandowski, Mbappé.