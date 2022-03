È UFFICIALE: l’Inter blinda il talento

Ottima notizia di mercato in casa Inter, confermato il rinnovo di contratto del baby talento della Primavera di Chivu

Le mosse di calciomercato in entrata da altri club, sia italiani che stranieri, non sono l’unica responsabilità di Marotta, Ausilio e l’intero staff d’osservatori dell’Inter da ora sino alla fine della prossima sessione estiva. C’è infatti da dover fare i conti con diversi rinnovi di contratto di calciatori ritenuti indispensabili per il consolidamento del progetto nerazzurro a lungo termine.

Tra i nomi già noti di Brozovic, Perisic e Handanovic è arrivato in via ufficiale il comunicato del club con cui si esprime tutto l’entusiasmo per aver blindato fino al 2025 il baby talento della formazione Primavera U19, in mano all’esperto Chivu, Mattia Sangalli. Già capitano ed importante perno di centrocampo, il calciatore sarebbe considerato uno dei migliori prospetti nerazzurri per il futuro. C’è persino chi dice possa essere il vero erede proprio di Brozovic. Il movente della mossa della dirigenza appare dunque scontato.

Calciomercato, sfilza di rinnovi nella Primavera

Sangalli non sembra essere l’unico a rientrare nei fitti piani del futuro dell’Inter: i prossimi il lista ad poter essere interessati dal rinnovo di contratto sarebbero i fratelli Franco e Valentin Carboni, freschi di convocazione nella rappresentativa nazionale argentina di Scaloni.