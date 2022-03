Ritorno alla Juve e ‘scippo’ all’Inter: 100 milioni sul piatto

Il grande sogno della Juventus è quello di riportare in Italia Paul Pogba, ma il sostituto del francese potrebbe anche arrivare dall’Inter. Nerazzurri in allerta

Deve tenere alta la guardia l’Inter di Suning, che mentre in campo è impegnata sul fronte scudetto con una letta serrata con Milan e Napoli, al di fuori del terreno di gioco ha diverse situazioni aperte, o che si potrebbero aprire. In particolare occhio a quanto potrebbe accadere al di fuori dei confini nazionali, ed in particolare in Premier League, dove c’è un club in totale rifondazione dopo la debacle di quest’anno.

Si tratta del Manchester United che potrebbe incrociare i propri destini con quelli di Inter e Juventus in modo diverso. I ‘Red Devils’ rinforzeranno difesa e centrocampo e potrebbero attingere proprio alla Serie A.

Calciomercato Inter, United insaziabile: non solo de Ligt, occhi anche su Barella

Per la difesa il Manchester potrebbe optare per de Ligt che con Raiola potrebbe tentare il salto in un altro campionato. In mediana invece, i ‘Red Devils’, come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, potrebbero lanciare l’assalto a Nicolò Barella che potrebbe essere l’erede a centrocampo di Paul Pogba, che è in scadenza di contratto a giugno.

La Juventus sogna quindi il grande ritorno del centrocampista francese in quel di Torino che potrebbe così innescare un assalto United in casa Inter. Barella è un insostituibile ma la società britannica potrebbe mettere la bellezza di 100 milioni di euro, cifra che eventualmente sarebbe da rinnovare.