Serie A, ufficializzato il calendario dei nerazzurri: Juventus-Inter si gioca il 3 aprile

Definito il calendario di Serie A fino alla 33esima giornata di campionato. Juventus-Inter in programma il 3 aprile

L’Inter di Simone Inzaghi sembrerebbe aver perso la bussola e ha bisogno di ritrovare quella serenità una volta per tutte. Tante le occasioni sprecate dai nerazzurri nel corso delle ultime gare e ora gli attuali campioni d’Italia si trovano a dover rincorrere nuovamente.

Dopo l’incontentabile pareggio maturato nella gara casalinga contro la Fiorentina, i nerazzurri pongono ora la testa esclusivamente alla Juventus. Simone Inzaghi e i suoi sono estremamente preoccupati, essendo che i bianconeri si trovano ora soltanto a -1. A proposito di questo, ad aver ufficializzato le date del calendario riguardanti le prossime giornate di campionato, ci ha pensato proprio la Lega Serie A. Sono state stabiliti infatti gli appuntamenti che vanno dalla 31esima alla 33esima giornata del torneo. Vista la recente sosta delle nazionali (in programma per le qualificazioni ai mondiali), i nerazzurri torneranno in campo il prossimo 3 aprile proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri alle ore 20:45. A seguire, il sabato dopo, sarà il turno dell’Hellas Verona e poi infine, gli attuali campioni d’Italia faranno visita allo Spezia di Thiago Motta venerdì 15 aprile.

Coppa Italia, diramata la data ufficiale del derby di ritorno Inter-Milan

In tutto questo, i nerazzurri, essendo usciti recentemente dalla Champions League, oltre che al campionato, si trovano a dover pensare ora anche alla Coppa Italia. Non a caso, Inzaghi e i suoi ci credono e hanno intenzione di prendersi la rivincita di quella sconfitta in campionato, incassata l’ormai lontano 5 febbraio. A proposito di questo, oltre alle date di campionato, nella giornata di oggi, la Lega Serie A ha ufficializzato per l’appunto anche la data della semifinale di ritorno Inter-Milan. Il match si giocherà infatti il prossimo 19 aprile alle ore 21 e preso atto della regola dei gol in trasferta (ancora valida in questa competizione) Handanovic e i suoi hanno in mente di rischiare il meno possibile.