INTERLIVE | Offerto all’Inter ma lo prende il Milan: intesa sui 4 milioni

Il futuro dell’attaccante sarà probabilmente a Milano, però al Milan e non all’Inter alla quale è stato proposto. Ecco tutti i dettagli

Probabilmente traslocherà in Italia, ma per vestire la maglia del Milan. Stando alle informazioni di Interlive.it il nome dell’attaccante è finito anche sul tavolo dei dirigenti dell’Inter, che evidentemente non lo hanno preso in considerazione. A differenza dei rossoneri: nei prossimi giorni l’affare potrebbe chiudersi.

Un affare a zero visto che parliamo di Divock Origi, nazionale belga di 26 anni in scadenza a giugno con il Liverpool. L’Inter lo ha di fatto ‘scartato’, mentre il Milan ha deciso di puntarci in maniera concreta come dimostra l’accelerata degli ultimi giorni. Maldini e Massara avrebbero messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, Origi vicino al Milan: i dettagli

Stando a ‘Sky Sport’ meno di due settimane fa gli agenti del classe ’95 sono stati a Casa Milan, chiedendo un contratto di 4,5 milioni netti l’anno. Ora sono in attesa di una chiamata da parte della dirigenza milanista, che da 3,5 può verosimilmente salire a quota 4 milioni (per quattro anni: col Decreto Crescita un totale di circa 24 milioni), una cifra che probabilmente verrebbe accettata da Origi, dando di fatto la chiusura all’operazione a costo zero, commissioni escluse.