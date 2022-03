Inter, Inzaghi incontra la dirigenza di sede in Milano

Il tecnico nerazzurro ha incontrato quest’oggi il presidente Zhang e gli amministratori delegati Marotta ed Antonello

Terminato l’allenamento di routine con la squadra (incompleta per via degli impegni Nazionali) ad Appiano Gentile, il tecnico Simone Inzaghi ha raggiunto nella sede dell’Inter sita in Viale della Liberazione, Milano, la dirigenza nerazzurra per discutere di alcune questioni con finalità di marketing.

Assieme a lui ed il presidente Steven Zhang c’erano anche gli amministratori delegati del club Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Nulla a che fare, dunque, con trattative di calciomercato o altra natura. A riportarlo è stato ‘Sky Sport’.