Agoume-Satriano splendono al Brest: focus sul loro futuro

La coppia di calciatori nerazzurri stupisce in Ligue 1 col Brest, il club ha il futuro assicurato

Si tende a non guadarsi mai alle spalle e a non viaggiare troppo con la fantasia nel futuro, restando concentrati sul presente. Eppure quando si tratta di giovani talenti, promesse del calcio europeo del domani, non si può far fede ad una regola non scritta.

È questo il caso della coppia di calciatori Agoumé e Satriano, di proprietà dell’Inter, in prestito al Brest nella Ligue 1 francese dove stanno convincendo molti appassionati. Il loro presente sta rivelandosi ben più fruttuoso di quel che si sarebbero attesi ed il merito, oltre che indubbiamente loro, va riconosciuto anche alla dirigenza nerazzurra che ha scelto, per loro, la migliore strada percorribile. Le trattative che si sviluppano attorno ai prestiti secchi, infatti, permette alle promesse di fare gavetta su importanti palcoscenici – anche esteri – per poi fare rientro alla base con un bagaglio di esperienze di tutto rispetto.

Inter, il prospetto estivo per Agoumé e Satriano

Stando alle ultime novità, l’Inter starebbe monitorando con estrema cura le buone prestazioni dei due calciatori destinati a tornare a Milano in estate. Sul mediano Agoumé si starebbe pensando a trattenerlo, così da essere utilizzato come naturale sostituto di Brozovic all’occorrenza. Quanto all’attaccante Satriano, dovrebbe essere girato nuovamente in prestito altrove. Difficile che possa permanere per scaldare la panchina.