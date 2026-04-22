Inter, futuro Calhanoglu da scrivere. Nuovo retroscena sul Milan

Il turco decisivo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, ma ci sono ancora incertezze sulla prossima stagione

Semmai ce ne fosse stato bisogno, Hakan Calhanoglu è entrato ancora di più nei cuori dei tifosi interisti dopo la grande prestazione di ieri contro il Como. Con la squadra sotto 2-0, il centrocampista turco ha prima messo a segno una doppietta (il secondo gol addirittura di testa come non aveva mai fatto prima in nerazzurro) e poi fornito l’assist a Sucic per completare la rimonta e conquistare la finalissima contro Atalanta o Lazio.

Oggi tv e giornali parlano di una conferma sicura all’Inter per la prossima stagione. Ma la verità è che il futuro di Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. Gli scenari possibili in questo momento sono tre: rinnovo per una stagione fino al 2028, onorare l’attuale contratto e andare via da svincolato nel 2027 oppure essere ceduto in estate al Galatasaray. Il fondo Oaktree non chiude a questa ultima ipotesi, non tanto per fare plusvalenza, quanto per liberarsi del secondo ingaggio più alto in rosa.

Mister Chivu invece spinge per la conferma del Nazionale turco. Intanto il noto giornalista Fabio Ravezzani svela un altro retroscena: quando è andato via dal Milan, la distanza tra la richiesta di Calhanoglu e l’offerta rossonera era di appena 500mila euro. Inoltre Pioli aveva chiesto espressamente al suo club di rinnovargli il contratto, ma Maldini preferì lasciarlo andare via a costo zero. Grazie Paolo!