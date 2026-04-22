Agente Martinez: “So cosa ha sofferto, ma è da Inter”. Poi l’annuncio sul futuro | ESCLUSIVO

Sergio Barila a Interlive.it: “Si è sempre fatto trovare pronto, rispettando le decisioni dell’allenatore”

“Sono felice per Josep, perché so cosa ha sofferto e quanto ha lavorato. E quanta pazienza ha avuto. L’Inter è uno dei migliori club al mondo, per questo farsi trovare sempre pronti a difendere quella maglia non è affatto facile”.

Così Sergio Barila, agente di Pepo Martinez, in esclusiva a Interlive.it. Il portiere spagnolo è tornato titolare nelle ultime due partite della squadra di Chivu, e in quella di ieri sera contro il Como è stato in assoluto uno dei migliori in campo. Nel secondo tempo, sull’1-2, ha compiuto in uscita una parata decisiva su Diao.

“Sono sempre stato convinto di una cosa: farà sempre bene ogni volta che sarà chiamato in causa. E ho sempre detto che i tifosi e la società possono stare tranquilli, perché Josep è molto talentuoso e sempre pronto a far bene. Penso abbia giocato sempre delle buone partite e atteso il suo momento: è stato sempre rispettoso delle decisioni dell’allenatore e della società.

L’Inter è uno dei migliori club al mondo, ed essere sempre pronti a difendere quella maglia non è facile. E lui ci è riuscito, e spero che i tifosi dell’Inter siano contenti di lui. Ma ripeto, io non ho mai dubitato che avrebbe fatto bene.

Ora sono molto contento per lui perché se lo merita – ha sottolineato Barila a Interlive.it – perché ha lavorato duramente dietro le quinte e perché lui e i suoi compagni giocheranno una finale (di Coppa Italia, ndr). Sono felice anche per il club e per Piero (Ausilio, ndr), perché Josep è stata anche una sua scommessa“.

La seconda stagione all’Inter di Martinez è stata altamente condizionata dall’incidente che lo ha coinvolto e in cui ha perso la vita un anziano disabile. Una tragedia che, immaginiamo, ha inciso in maniera pesante sulla testa dello spagnolo. Il cui futuro, molto probabilmente, sarà lontano da Milano.

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Ormai non è più un mistero il fatto che per il dopo Sommer, il quale potrebbe restare come vice, l’Inter abbia deciso di puntare su un altro portiere, nella fattispecie su Vicario: “Nel calcio bisogna parlare del presente, del qui e ora – le parole di Barila in conclusione – Josep è felice in questo club, uno dei migliori al mondo. Ha il livello per giocare nell’Inter e in ogni partita che ha giocato, ha fornito un livello di prestazione che il club richiede. Ma rispetteremo quella che sarà la decisione dell’Inter“.