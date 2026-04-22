Inter, si chiude a 45 milioni: ma adesso il Milan è in vantaggio

Nuovo derby di mercato tra i due club meneghini: prezzo già stabilito, i rossoneri si sono già mossi

Il Milan vuole recuperare il gap sull’Inter la prossima stagione. Perché se è vero che con un po’ di fortuna è riuscito ad aggiudicarsi i due derby di Serie A, i rossoneri si ritrovano 12 punti dietro ai ‘cugini’. Con un mercato estivo importante, in una annata senza coppe europee e con un allenatore esperto come Allegri, non è accettabile. La qualificazione alla prossima Champions non basta a raggiungere la sufficienza.

Ma garantisce introiti da investire nel prossimo calciomercato. Obiettivo comune ai due club meneghini è Nicolas Seiwald. Si tratta di un centrocampista classe 2001 con spiccate doti da incontrista che milita nel Lipsia è che fa parte della Nazionale maggiore austriaca già da cinque anni. Impiegato solitamente nel ruolo di mediano, all’occorrenza può agire anche da difensore centrale e da esterno destro.

Sotto contratto con i tedeschi fino al 2028, secondo il sito fussballdaten, il suo cartellino viene valutato 45 milioni di euro. Il Milan in questo momento sembra in vantaggio sull’Inter, ma c’è anche un terzo incomodo dalla Premier League che risponde al nome del Newcastle. Gli scout dei tre club sono stati avvistati spesso alla RedBull Arena, notando le doti di recupero palla, costanza e versatilità del 24enne nativo di Kuchl.