Inter qualificata, Lega choc: “Spostata la finale di Coppa Italia”

La gara che assegna il trofeo si sarebbe dovuta giocare a Roma il 13 maggio, ma un annuncio cambia tutto

Questa sera l’Inter conoscerà la sua avversaria nella finalissima di Coppa Italia. Dopo aver eliminato il Como con una pazza rimonta da 0-2 a 3-2 nei minuti finali, mister Chivu e i suoi ragazzi potranno godersi comodamente in tv la sfida di ritorno tra Atalanta e Lazio che eleggerà l’altra finalista. Si riparte dal 2-2 dell’andata tra le squadre di Palladino e Sarri che lascia tutto in bilico.

Nel corso della trasmissione su Radio Radio si fanno i pronostici su chi sarà a sfidare l’Inter e Luigi Salomone sgancia la bomba in diretta: “Per me stasera passa l’Atalanta per la gioia di tutti: la Lega di Serie A ha già deciso che se la finale dovesse essere Inter-Atalanta si giocherà a San Siro (invece che allo stadio Olimpico, ndr) cosicché il 13 maggio non ci sarà la sovrapposizione con gli Internazionali di Tennis a Roma“.

Lo stesso giornalista e tifoso laziale punta poi il dito sulla designazione di Rocchi per stasera: “Ha scelto l’arbitro Colombo di Como: fa un po’ sorridere visto che è a 40-50 km da Bergamo. Inoltre l’ultima volta che ha arbitrato la Lazio è quando i biancocelesti gli urlavano di tutto in faccia per aver convalidato il gol dell’Udinese dopo il doppio tocco di mano di Davis“.