Colpo da oltre 50 milioni: è lui il prescelto dell’Inter

Un pensiero al futuro l’Inter ce lo ha già messo da tempo, nonostante una stagione ancora aperta ad ogni esito. Il grande colpo sarà in difesa

L’annata dell’Inter, nonostante una partenza straordinaria ed un percorso impressionante fino a gennaio, è ancora aperta ad ogni esito. La crisi di gioco e risultati degli ultimi due mesi circa ha infatti rimescolato le carte complicando e non poco una corsa scudetto che vede davanti Milan e Napoli. Una battaglia dunque apertissima e che potrebbe portare ad ogni esito. Poi sarà tempo di tornare a parlare di calciomercato in modo concreto, con i prossimi ingressi estivi.

Evidente come uno dei grandi obiettivi della nuova Inter sarà quello di potenziare la difesa, con l’arrivo di almeno un centrale di alto profilo con un buon bagaglio d’esperienza e grandi prospettive tecniche. L’identikit, è ormai noto e porta al nome di Gleison Bremer, forte difensore del Torino che sta mettendo insieme un’altra stagione impressionane dopo la crescita degli anni scorsi.

Calciomercato Inter, Bremer è il prescelto per la difesa: maxi affare col Torino

Il prescelto per la difesa del futuro è quindi Gleison Bremer, che ha rinnovato di un anno col Torino per dare a Cairo maggiori margini di manovra in estate. Ciò non fermerà l’Inter che punta forte su di lui per dare ad Inzaghi un centrale giovane ma già forte, pronto ed esperto.

L’accordo definitivo probabilmente sarà sui 3 milioni di euro netti per cinque anni al calciatore. un totale di 30 milioni lordi ai quali vanno aggiunti altri 25-28 per il cartellino. In sostanza il nuovo difensore dell’Inter costerà 55-58 milioni.