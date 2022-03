L’Inter aspetta Gosens: c’è la Juve nel mirino

L’esterno tedesco è reduce da un serio infortunio rimediato lo scorso 29 settembre in Champions League contro lo Young Boys (quando ancora all’Atalanta). Ad aver complicato ulteriormente le cose nel suo periodo iniziale all’Inter, è stata inoltre la seguente ricaduta subita dall’ex bergamasco, tant’è che anche Flick ha preferito non convocarlo per queste gare internazionali, essendo che la sua Germania è ormai già qualificata al mondiale di Qatar 2022. Nonostante questo, Robin Gosens ha voglia di ritornare ad esprimersi sui propri livelli quanto prima e glielo si legge in faccia, ma, qualora ce ne fosse stato bisogno, il classe 1994 lo ha dimostrato con l’assist servito in favore di Edin Dzeko contro la Salernitana dopo appena 2′ dal suo ingresso in campo. L’attuale numero 18 dei nerazzurri esta comunque una certezza di assoluto valore e conta di essere al 100 % già durante queste ultime partite di campionato e perché no; anche contro la prossima contro la Juventus.