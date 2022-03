Acerbi: il giocatore potrebbe lasciare la Lazio e le big del Nord ci stanno facendo un pensierino

Inter, il difensore Francesco Acerbi potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione e le big del Nord potrebbero fare un tentativo

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi, potrebbe lasciare il club a fine stagione. Come ha spiegato il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito e il dirigente ed ex calciatore Igli Tare non si sono minimamente scomposti, ma hanno spiegato al difensore che dovrà trovare comunque un club che faccia un’offerta valida per il suo cartellino. Le squadre blasonate del Nord Inter, Juventus e Milan, in ordine alfabetico stanno tutte cercando dei difensori. Il club di Suning dovrà probabilmente sostituire Stefan De Vrij, quello torinese sembra intenzionato a puntare sull’ex difensore della Roma ora al Chelsea Antonio Rudiger e i rossoneri stanno provando di trovare un accordo con Romagnoli per farlo rimanere, cercando di avvicinarsi il più possibile alle sue richieste per il rinnovo del contratto. Il difensore della Lazio e della Nazionale italiana, almeno per ora, ha 34 anni ma il suo valore non è in discussione e la questione età magari potrà essere utile per far abbassare il prezzo del cartellino. In ogni caso, chiunque sia interessato a prendere il giocatore, dovrà sempre trovare un accordo con il presidente della squadra capitolina ed età o non età, non sarà comunque facile avere grossi sconti.