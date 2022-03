Niente sosta per Brozovic e de Vrij, Inzaghi spera nel pieno recupero

I due calciatori tornano ad allenarsi ad Appiano Gentile, il tecnico spera di poterli riavere con sé carichi per la trasferta contro la Juventus

Giunti quasi al termine della sosta nazionali, diversi calciatori nerazzurri hanno già fatto rientro alla base. Nel rispetto delle volontà del tecnico piacentino Inzaghi, in molti hanno usufruito dei tre giorni di pausa concessi prima di concentrarsi al pieno delle energie sulle sessioni d’allenamento pre-Juventus.

Gli unici due che tuttavia non hanno voluto prendersi neppure un momento di ozio in più sono stati Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, reduci dagli infortuni al polpaccio nella gara di Champions vinta contro il Liverpool. Per loro i preparatori hanno programmato sessioni individuali di fisioterapia e cardio, nella speranza che possano tornare ad allenarsi in gruppo già da domani o al massimo entro mercoledì. Inzaghi ripone la massima fiducia nella loro capacità di resilienza al fine di ottenere il massimo risultato possibile nella delicata sfida al vertice contro la diretta inseguitrice bianconera, distante appena un punto in classifica.