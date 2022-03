Stadio Meazza: prosegue il dialogo tra i due club milanesi e il Comune, ma servono tempi certi

Inter, prosegue il dialogo con il Comune di Milano per decidere del futuro dello stadio Meazza insieme anche al Milan

Il futuro dello stadio meneghino, è sempre al centro del dibattito tra Comune di Milano e le società di Inter e Milan. In ogni caso, il principale interesse dei due club calcistici rimane la certezza sui tempi dell‘iter amministrativo, ed è per questo che sono sempre pronti ad accettare anche altre opzioni e possibili progetti. Come ha aggiornato Ansa, le due società calcistiche milanesi stanno proseguendo a colloquiare con il sindaco Sala e i suoi collaboratori secondo quanto stabilito dall’iter procedurale, con la formulazione di un dossier progettuale funzionale all’avvio del dibattito pubblico, al fine di velocizzare il processo per realizzare il nuovo impianto in città, all’interno di un più ampio masterplan che contempli un’area riqualificata dedicata allo sport e all’intrattenimento. Il problema è che più si ritarda sulla decisione finale e più tardi il nuovo stadio sarà disponibile per le due squadre milanesi, cosa che invece si vorrebbe evitare.