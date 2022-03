Verso Juve-Inter: le ultime su Brozovic e de Vrij

Inter, Marcelo Brozovic e Stefani De Vrij si sono allenati ancora a parte il loro rientro in gruppo è previsto domani o giovedì

Mancano solo cinque giorni al derby d’Italia e Simone Inzaghi è in attesa di avere tutta la rosa al completo, per preparare al meglio questa importante partita. In attesa che rientrino i calciatori ancora impegnati con le rispettive nazionali, come Bastoni e Barella, si valutano anche le condizioni degli infortunati in casa nerazzurra: Marcelo Brozovic e Stefani De Vrij. I due calciatori, che si sperava potessero ricominciare ad allenarsi oggi con i compagni, hanno svolto ancora lavoro a parte e quindi il loro rientro al 100% è rimandato a domani o addirittura a giovedì. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, trovato negativo al Covid-19 passati i 7 giorni di quarantena, oggi ha svolto tutto l’allenamento con la squadra, ed è bello carico e agguerrito per la sfida con la Juventus di domenica sera. Le due squadre scenderanno in campo conoscendo già l’esito della gara del Milan con il Bologna e, in caso di vittoria dei rossoneri, la sconfitta di una delle due porterebbe i bianconeri a 10 punti dalla squadra di Pioli, mentre la formazione di Inzaghi finirebbe a 9 punti ma con una partita da recuperare.