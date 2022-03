Juve-Inter è già iniziata: soldi e scambio per fregare Marotta

Il derby d’Italia fra Juve e Inter è già scattato sul calciomercato: i bianconeri provano a battere i nerazzurri nella corsa al centrocampista

In attesa della sfida sul campo di domenica sera che molto, anzi moltissimo dirà in ottica Scudetto, Juventus e Inter hanno cominciato a battagliarsi sul calciomercato. Bianconeri di rincorsa, sia per Bremer che, soprattutto, per Davide Frattesi.

Per la mezz’ala del Sassuolo, col quale Marotta sta trattando pure Scamacca, la società presieduta da Andrea Agnelli sembra voler fare sul serio. Il 22enne è gradito molto a Massimiliano Allegri e la foto scattata con l’ex big bianconero Marchisio per alcuni viene vista come un indizio circa la sua prossima destinazione: la Juve, appunto, e non l’Inter.

Calciomercato Inter, 15 milioni più Fagioli: la Juve può ‘tentare’ così il Sassuolo per Frattesi

Come per Bremer, anche per Frattesi i nerazzurri sono molto avanti (hanno già un’intesa col giocatore, rappresentato da Beppe Riso che con Ausilio e soci vanta eccellenti rapporti), tuttavia l’intromissione della Juve non può far dormire sonni tranquilli al club targato Suning. ‘La Vecchia Signora’ potrebbe tentare il Sassuolo, col quale l’estate scorsa ha concluso l’affare Locatelli, offrendo sui 15 milioni di euro cash più uno dei suoi maggiori talenti. In tal senso occhio al centrocampista Fagioli che tanto bene sta facendo in B con la maglia della Cremonese. Il ragazzo ha una valutazione di circa 10 milioni.