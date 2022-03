Scamacca giocherà con l’Inter a partire della prossima stagione: l’operazione col Sassuolo può chiudersi come quella Locatelli con la Juventus

Niente Milan o Napoli, tantomeno club stranieri: Scamacca ha scelto l’Inter, il suo futuro sarà nerazzurro. A meno che il club targato Suning cambi idea, ma le informazioni raccolte da Interlive.it viaggiano in direzione completamente opposta: col Sassuolo i discorsi sono sempre più fitti per quello che nei piani sarà l’erede di Dzeko, col quale condivide il medesimo agente (Lucci), tanto che si sta già parlando di modalità di pagamento.

Come appurato, l’operazione Scamacca può chiudersi tipo quella Locatelli con la Juventus, ovvero in prestito – anche biennale – con obbligo condizionato e con la cifra totale (circa 40 milioni) pagabile in tre esercizi. I due club parlano ovviamente anche di contropartite, che però potrebbero essere coinvolte in affari slegati da quello per il centravanti capitolino autore quest’anno di 12 gol. Magari anche da quello Frattesi, l’altro giocatore neroverde che Marotta e Ausilio contano di portare ad Appiano. Con lui e Scamacca sono già stati raggiunti degli accordi di massima.

Calciomercato Inter, contropartite slegate da affare Scamacca: il Sassuolo ragiona anche sull’ex Sensi

A proposito di contropartita, i nomi sono sempre i soliti – da Pirola a Di Gregorio passando per Casadei – con una new entry: Stefano Sensi. L’umbro è esploso qualche anno fa proprio al Sassuolo, il quale già a gennaio scorso ha accarezzato l’idea di riprenderselo, seppur in prestito. Alla fine Sensi ha scelto la Sampdoria, col suo futuro che però difficilmente sarà blucerchiato. Così come nerazzurro. L’Inter è infatti pronta a cederlo a titolo definitivo, anche alla società emiliana. Ovviamente molto se non tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalla volontà della stessa mezz’ala, che in Emilia (ri)troverebbe probabilmente l’ambiente ideale per provare a tornare ai livelli di alcune stagioni passate.