Moriero compie 53 anni: indimenticabile la sua rovesciata contro il Neuchatel Xamax

Inter, Francesco Moriero, lo ‘Sciuscià’ compie oggi 53 anni e il sito ufficiale nerazzurro gli ha inviato n messaggio di auguri

Compie oggi 53 anni lo ‘Sciuscià’ nerazzurro, anche se quella sera del 30 settembre 1997 a Neuchatel, furono i suoi compagni a lustrargli lo scarpino dopo quella splendida rovesciata che portò l‘Inter in vantaggio contro la formazione svizzera, nella gara di ritorno valida per i 32esimi della coppa Uefa 1997/98 dopo che l’andata al Meazza era terminata 2-0 per la squadra allora allenata da Gigi Simoni. Questo il messaggio del sito ufficiale nerazzurro per il compleanno di Francesco Moriero: “All’Inter dal 1997 al 2000, in tre stagioni (le prime due giocate con la maglia numero 17, l’ultima con alle spalle il numero 7), ha collezionato 83 presenze e 10 gol, compresa l’iconica rovesciata contro gli svizzeri del Neuchatel Xamax. Con la maglia nerazzurra ha dimostrato temperamento, carattere e generosità oltre a giocate spettacolari sulla fascia destra, conquistando la Coppa Uefa 1997/98. Il suo gesto caratteristico dello “sciuscià” ha omaggiato grandissimi campioni che con lui hanno condiviso il campo e segnato gol indimenticabili, dalla doppietta dell’esordio di Recoba alle perle di Ronaldo. Tanti auguri a Francesco Moriero“. In questo momento l’ex calciatore, dopo la sua ultima panchina alla Cavese nella stagione 2019/20, dal 19 ottobre 2021 sta allenando la nazionale delle Maldive, che sta disputando la seconda fase delle qualificazioni ai prossimi mondiali.