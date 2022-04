Juventus-Inter, ultimatum per Inzaghi: si decide il campionato

Il derby d’Italia tra Juventus ed Inter di domenica sera sarà il crocevia stagionale per Inzaghi e il resto della squadra

90 minuti d’intensità per stabilire in anticipo come andrà il resto della stagione. Questo è il crocevia davanti al quale verranno messe Juventus ed Inter domenica sera. Se da un lato i bianconeri hanno premuto sull’acceleratore per garantirsi un posto in Champions nella prossima annata e devono procedere spediti con questa andatura, l’Inter ha decisamente perso di vista l’obiettivo principale della conferma a Campioni d’Italia.

Tuttavia non tutto è perduto. Seppur manchino soltanto poche partite al termine dei giochi, Inzaghi può ancora fare la differenza nelle scelte tattiche che disporrà di volta in volta, partita dopo partita a partire dalla sfida con la Juventus. Un ultimatum, insomma, per far sì che quell’obiettivo non venga perso del tutto. E perché no, potrebbe anche trattarsi di un buon banco di prova per ribaltare le dicerie sul suo conto che filtrano del pessimismo sui risultati raggiunti dalla sua gestione nei gironi di ritorno sulla panchina della Lazio. Il tecnico piacentino deve scacciare delle ombre del suo passato per imporsi sul futuro. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, “Se (Inzaghi) non ritorna al successo nella sera giusta, oltre a vedere allontanarsi lo Scudetto, darà corpo ai dubbi sulla sua riconferma che già cominciano ad aleggiare”.