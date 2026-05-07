Bomba Tonali, cambiano i piani mercato dell’Inter

In Inghilterra sicuri: il centrocampista della Nazionale italiana verso l’addio al Newcastle a fine stagione

Dopo tre stagioni a buoni livelli, Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle, con il quale ha un contratto fino al 2028. A tre giornate dalla chiusura del campionato inglese, i Magpies occupano la tredicesima posizione. Solo la vittoria dell’ultimo week end contro il Brighton ha permesso di raggiungere la salvezza ma salvo miracoli sportivi non parteciperà alle prossime competizioni europee. C’è aria di rivoluzione tra i bianconeri.

Una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Tonali. In Italia la Juventus e il Milan stanno pensando al centrocampista della Nazionale Azzurra, che però ha estimatori anche in Premier League, in particolare il Manchester United. Ad oggi, invece, l’Inter non è in corsa sebbene Marotta abbia ribadito la volontà di avere uno zoccolo duro di italiani in rosa. Tuttavia i nerazzurri potrebbero risentirne in modo indiretto.

Secondo il sito britannico Football Insider, infatti, in caso di cessione di Tonali il Newcastle virerebbe su Curtis Jones. Il giocatore del Liverpool è nel mirino di Chivu sin dallo scorso gennaio e infatti l’Inter resta in prima fila per il mediano inglese. Gli ultimi like messi ai post social di Thuram sulla festa scudetto, peraltro, testimoniano che anche lui sarebbe felice di sbarcare a Milano. Va trovato l’accordo con i Reds prima che si inseriscano altre società.