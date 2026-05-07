Recupera per la finale di Coppa Italia, ma non è Calhanoglu: le ultime

Cosa filtra da Appiano sulle condizioni del turco in vista della sfida con la Lazio del 13 maggio

Ha smaltito l’infortunio e sarà a disposizione di Chivu per la finale di Coppa Italia con la Lazio di mercoledì 13 maggio. Non parliamo di Hakan Calhanoglu, tornato ai box a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Oggi il regista turco ha lavorato ancora a parte. Al momento ci sono pochissime possibilità che possa recuperare per la gara in programma all’Olimpico tra 6 giorni. La stagione del classe ’94, molto positiva (12 gol, molti pesanti, e 7 assist) nonostante i diversi guai fisici, potrebbe essersi davvero conclusa nel match casalingo col Cagliari del 17 aprile. Lo staff medico ci proverà comunque fino all’ultimo, per consentire al numero 20 di giocare quantomeno una mezz’oretta.

Non è sicuramente terminata, invece, quella di Luis Henrique. Nella giornata odierna il brasiliano si è allenato regolarmente assieme ai suoi compagni. Fuori da fine aprile per un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra, l’esterno può essere considerato del tutto recuperato. Tanto che potrebbe essere alle dipendenze di Chivu già per l’antipasto della finale di Coppa Italia, di scena sempre all’Olimpico tra due giorni alle 18.

Per la sfida di sabato da valutare, infine, le condizioni di Pio Esposito, uscito acciaccato dalla partita con il Parma per via di una botta alla schiena. A Roma la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Lautaro e Bonny.