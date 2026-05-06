Calciomercato Inter, il piano Oaktree: via due di questi quattro big

Il fondo americano pronto a stanziare 40-45 milioni di euro cui si aggiungeranno i soldi delle cessioni

Per i tifosi dell’Inter quella che si chiuderà tra meno di tre settimane è stata una stagione esaltante, con la conquista del 21esimo scudetto. E potrà diventare addirittura epica se arrivasse l’accoppiata con la Coppa Italia. La prematura eliminazione dalla Champions League è ormai solo un ricordo, ma non per Oaktree. Rispetto all’anno scorso in cui non arrivarono trofei, infatti, le entrate sono notevolmente diminuite.

Questo inciderà sulla prossima sessione di calciomercato. Se la scorsa estate, infatti, Marotta e Ausilio hanno potuto fare acquisti senza cedere nessuno, stavolta potrebbe essere necessario qualche sacrificio. Il fondo americano è pronto a stanziare una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, cui verranno aggiunti quelli derivanti dalle cessioni. Oltre ai vari parametri zero, potrebbe essere necessario sacrificare un paio di big.

Ma niente ridimensionamenti, perché Oaktree vuole tenere l’Inter al vertice del calcio italiano ed europeo. Quindi, come riportato dal Quotidiano Sportivo, saranno al massimo due i pezzi grossi a partire, da individuare tra questi quattro. Il terzino Denzel Dumfries (che ha una clausola di rescissione) il difensore centrale Alessandro Bastoni, il centrocampista Davide Frattesi (maggiore indiziato) e l’attaccante Marcus Thuram. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al club nerazzurro.