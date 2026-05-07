Inter, Chivu non fa turnover: solo tre titolari fuori con la Lazio

Sabato il primo round della doppia sfida contro gli uomini di Sarri, antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì

Giocare due volte contro la stessa squadra, sullo stesso campo, non si vede tutti gli anni. L’Inter sarà di scena allo stadio Olimpico sia sabato per la sfida della 36esima giornata di Serie A che, classifica alla mano, è quasi una amichevole. Poi di nuovo mercoledì 13 maggio per contendere alla Lazio la vittoria della Coppa Italia. Chi si aspettava che mister Chivu potesse cambiare tutti e undici i calciatori, rimarrà deluso.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarà pochissimo turnover. L’idea è di schierare titolari sia Bastoni in difesa che Lautaro Martinez in attacco per permettere loro di mettere minuti nelle gambe e ritrovare la migliore condizione in vista della finalissima di Roma. Tre titolari, secondo Chivu, hanno bisogno di rifiatare: Dimarco lascerà il posto a Carlos Augusto, al posto di Zielinski uno tra Sucic e Mkhitaryan.

Nonostante il buon periodo di forma, anche Thuram partirà dalla panchina, con Bonny favorito su Pio Esposito uscito acciaccato all’intervallo del match col Parma. Per il resto, in porta potrebbe essere schierato Josep Martinez proprio come contro il Cagliari prima del ritorno di Coppa Italia contro il Como, mentre in difesa scalpita l’ex Acerbi, che può far riposare Akanji. Chivu potrebbe dare qualche minuto anche al rientrante Luis Henrique.