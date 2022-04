Brozovic recuperato per Juve-Inter: c’è la conferma ‘social’

Marcelo Brozovic sarà a disposizione di Inzaghi per il big match con la Juve di domenica sera che sarà importante se non decisivo in ottica Scudetto

Brozovic sì. Il croato ha smaltito l’affaticamento al polpaccio rimediato col Liverpool e sarà a disposizione di Inzaghi per il big match Juve-Inter che dirà molto se non tutto circa le ambizioni/possibilità Scudetto dei nerazzurri.

Il centrocampista croato ha svolto l’intero allenamento con i compagni e col pallone. Su Instagram – vedi in basso – il classe ’92 fresco di rinnovo fino al 2026 ha in sostanza confermato il rientro in squadra in vista del derby d’Italia. Per quanto riguarda de Vrij, pure lui out da quasi un mese ma per una distrazione muscolare, la sua convocazione per domenica sera resta in bilico. Anche oggi l’olandese ha svolto lavoro personalizzato. Domani il test decisivo.