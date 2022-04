Mourinho riaccende il fuoco del mercato: telefonata per strapparlo all’Inter

L’Inter ha ancora da risolvere un paio di questioni relative ai rinnovi, tra cui il contratto di Ivan Perisic. Mourinho e il possibile ritorno di fiamma

L‘Inter ha rinnovato recentemente il contratto di Marcelo Brozovic, centrocampista fondamentale nei meccanismi della squadra di Simone Inzaghi. Tanti altri però i calciatori in scadenza contrattuale a giugno 2022 e che hanno ancora da risolvere le relative questioni. Uno su tutti Ivan Perisic, laterale sinistro capace di giocare meravigliosamente a tutta fascia dopo una carriera intera da esterno d’attacco.

Il croato sta proponendo la miglior versione di se stesso, e senza un eventuale rinnovo non è detto che non possa anche divenire uomo mercato. In caso di uscita gratis dall’Inter potrebbe anche rifarci un pensierino Josè Mourinho per la sua Roma.

Calciomercato Inter, Mourinho di nuovo su Perisic: un incastro molto difficile

Lo Special One, in caso di mancato rinnovo del calciatore con i nerazzurri, potrebbe tornare alla carica per lui. Perisic infatti piaceva a Mourinho già ai tempi del Manchester United, quando provò a portarlo in Inghilterra.

Non è quindi da escludere una eventuale telefonata dello stesso allenatore lusitano al calciatore per provare a convincerlo qualora non firmasse con l’Inter. La Roma si ritroverebbe così un esterno d’attacco di livello ed esperienza che potrebbe ritornare ad esprimersi nella sua posizione principe piuttosto che da laterale a tutta fascia. Perisic potrebbe essere alternativo a Guedes, altro grande obiettivo di Mourinho. Le richieste economiche del croato sono però eccessive per le casse della Roma: ingaggio pesante che bloccherebbe tutto sul nascere, in relazione anche all’età.