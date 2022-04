DIRETTA Serie A LIVE, Juventus-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Juventus di Allegri nella trentunesima giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Juventus nel posticipo domenicale valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno, in un derby d’Italia che può valere tantissimo in chiave scudetto.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono tornare a vincere dopo i pareggi contro Torino e Fiorentina per tenere vive le speranze di riconquistare il tricolore. Dall’altro i bianconeri di Massimiliano Allegri puntano ad allungare la striscia di risultati utili e cercano un successo che vorrebbe dire sorpasso in classifica sugli storici rivali. All’andata finì in parità 1-1 con un rigore molto contestato assegnato alla Juve con il Var. Interlive.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium in tempo reale.