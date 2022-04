De Vrij, vinta la causa contro SEG: ecco la cifra del risarcimento

Il difensore dell’Inter verrà risarcito per aver vinto la causa contro l’agenzia che gestiva i suoi affari sportivi

Va in archivio la vicenda che vedeva protagonisti il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, e la sua ex agenzia SEG riguardo ad uno scontro di interessi nato un paio di mesi fa. L’accusa mossa dal calciatore, coadiuvato da Mino Raiola ed il suo entourage, era quella di aver trattato per uno stipendio non conforme alle richieste che avrebbe permesso, a sua insaputa, di far intascare alla società una ingente commissione da 7,5 milioni di euro.

Il Tribunale di Amsterdam, analizzato al dettaglio l’accaduto, ha deliberato che de Vrij non avrebbe potuto in alcun modo essere a conoscenza della vicenda perché tenuto volutamente fuori da tutti i dettagli della trattativa. La vittoria della causa passa dunque al calciatore a cui dovranno essere corrisposti 4,75 milioni di euro, a fronte della richiesta iniziale da 10 milioni. Circa la metà di quanto percepito proprio da SEG in quella circostanza.