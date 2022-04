Correa e De Vrij titolari contro l’Hellas, Darmian e Gosens probabili con lo Spezia

Inter, in vista della gara contro l’Hellas Verona sembra confermata la presenza di Correa in sostituzione di Lautaro Martinez squalificato

o

Buone notizie arrivano da Appiano Gentile e, a parte Lautaro Martinez, squalificato per un turno, Simone Inzaghi per la gara contro l’Hellas Verona di sabato alle 18 allo stadio Meazza di Milano, ha finalmente a disposizione tutti i giocatori della sua rosa. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, sembra che sarà Joaquin Correa e non Alexis Sanchez ad affiancare Edin Dzeko in attacco, mentre Danilo D’Ambrosio tornerà in panchina e Milan Skriniar si posizionerà a destra, con il ritorno di Stefan De Vrij al centro della difesa. Per quanto riguarda le due fasce, confermati sia Dumfries che Perisic mentre Darmian e Gosens potrebbero giocare titolari venerdì 15 aprile contro lo Spezia, per far rifiatare i compagni in vista del derby di Coppa Italia che si giocherà il 19 al Meazza e che vale la finale del torneo nazionale. In ogni caso è molto probabile che durante la gara qualcuno, se non tutti i giocatori citati, potrebbero avere la possibilità di giocare uno scampolo di partita.