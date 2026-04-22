Mal di pancia nel top club: chiama l’Inter per rilanciarsi

Il giocatore è scontento del suo minutaggio. Già in passato Chivu lo avrebbe voluto in nerazzurro

Sfruttare le occasioni che offre il calciomercato. Questa è una frase che Beppe Marotta ha ripetuto più e più volte da quando è all’Inter prima come amministratore delegato e adesso come presidente. Vero è che il passaggio dal gruppo Suning al fondo Oaktree ha permesso al club nerazzurro di tornare a investire, ma questo non vuol dire che ci si possa dare alle spese pazze.

Anche perché in estate l’Inter dovrà quasi rivoluzionare la rosa e quindi sarà importante spendere bene per continuare a restare al top. A tal proposito, potrebbe tornare di modo un nome già uscito a gennaio, quello di Curtis Jones. Il 25enne centrocampista inglese con ogni probabilità non parteciperà ai Mondiali visto che non viene convocato dalla Nazionale inglese da dieci mesi ed è insoddisfatto del suo minutaggio al Liverpool con Slot.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Pete O’Rourke a Football Insider: “Ci sarà un grande rinnovamento nei Reds la prossima stagione. Sono sicuro che qualche giocatore andrà via per mettere a posti i conti del club. Il contratto di Jones scade nel 2027, quindi può essere ceduto. Lui peraltro non è contento del trattamento che gli sta riservando il Liverpool. Tottenham, Newcastle e Aston Villa stanno monitorando la situazione e poi c’è l’Inter che può tornare alla carica”.