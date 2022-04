In prestito all’Inter per il rilancio: la proposta è allettante

10Non tutti i calciatori riescono a rendere al meglio in tutti i contesti. Lo ha imparato a sue spese un centrocampista che in estate potrebbe partire

L’Inter ha rinnovato il contratto di Marcelo Brozovic puntellando così il centrocampo per presente e futuro. La mediana però subirà forti cambiamenti la prossima estate per ciò che concerne le seconde linee, con gli addii di Vidal e Vecino, senza dimenticare Sensi, ora in prestito, e un Gagliardini per nulla centrale nel progetto che potrebbe partire. Si aprono quindi le porte per altri eventuali inserimenti di alto profilo in mediana dove le certezze sono Barella e Calhanoglu insieme a Brozovic.

L’Inter di Marotta e Zhang si concentra quindi sull’allungare le rotazioni della rosa di Simone Inzaghi, soprattutto in mediana dove potrebbe spuntare una occasione interessante per il prossimo futuro.

Calciomercato Inter, Saul in cerca di rilancio: prestito dall’Atletico Madrid

Il Chelsea la scorsa estate ha acquistato dall’Atletico Madrid in prestito con riscatto Saul Niguez, polivalente centrocampista spagnolo che però finora è stato un vero e proprio flop. A Londra l’ex madrileno proprio non è riuscito ad entrare nei meccanismi, imparando a sue spese una dura lezione. Un solo gol in un migliaio di minuti disputati e tantissima panchina per un calciatore che invece all’Atletico era centralissimo con Simeone.

Dopo appena un anno potrebbe quindi anche cambiare aria tornando prima momentaneamente a Madrid in attesa di collocazione. Saul potrebbe essere proposto anche alla stessa Inter, che ha bisogno di centrocampisti importanti. Il tutto con la formula del prestito con diritto di riscatto, con una cifra fissata eventualmente intorno ai 30 milioni di euro.