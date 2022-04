Zero dubbi: “Tutti sanno che andrà all’Inter”

Le parole di van Hooijdonk, ex calciatore olandese, sul futuro di Onana all’Inter e le scintille col pubblico di Amsterdam

Nel post-partita tra Ajax e Sparta Rotterdam, l’ex calciatore olandese Pierre van Hooijdonk, ora opinionista del campionato Eredivisie per ‘NOS’, ha commentato con toni duri le dichiarazioni di André Onana fautore di una prestazione deludente.

Il portiere camerunense pare non essersi risparmiato dal mostrare qualche lamentela nei confronti dei suoi attuali tifosi di Amsterdam: “Ha detto di non giocare da tempo e che l’Ajax è colpevole di questo”, rivela van Hooijdonk. “Lo hanno messo in porta ma avrebbero potuto anche decidere di farlo marcire sugli spalti. Tutti sanno che andrà all’Inter, quantomeno avrebbe potuto mostrare più rispetto. Il pubblico non era contento, la sensazioni si intensifica ancor più quando il portiere inizia a commettere errori. Questa è la classica situazione in cui un calciatore si allontana ancor più dal club di appartenenza”.