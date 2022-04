33esima giornata Serie A: designato l’arbitro di Spezia-Inter

Designato l’arbitro di Spezia-Inter, gara valida per la 33esima giornata di Serie A

Sono stati resi noti nella giornata di oggi gli arbitri della prossima 33esima giornata del campionato di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Spezia–Inter, gara valevole per la quattordicesima di ritorno.

Spezia-Inter affidata a Fabio Maresca. A lui l’arduo ed entusiasmante compito di dirigere una gara così delicata per quanto riguarda i nerazzurri (poichè ancora impegnati nella rincorsa allo scudetto). Da un lato troviamo l’Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa dall’ultimo match di campionato contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, mentre dall’altra parte ci sarà la squadra capeggiata dall’ ex di turno Thiago Motta (con un passato trascorso nelle fila della ‘Beneamata’). Un match che non dovrebbe affatto far mancare alcuna emozione, in quanto si affrontano da una parte il miglior attacco del torneo, mentre dall’altra gli ‘spezzini’ ancora affaccendati nella lotta salvezza. Nerazzurri che hanno l’obbligo di dare seguito a quella continuità che gli ha caratterizzati nel match contro i ‘mastini’, ma, arrivati a questo punto, anche il club ligure può dire la sua, in quanto si trova a +11 dalla zona calda della classifica (che al momento vede impantanate Salernitana, Genoa e Venezia).

Spezia-Inter, arbitra Maresca: i precedenti coi nerazzurri e non solo

Spezia-Inter sarà l’undicesimo gettone per Fabio Maresca coi nerazzurri. Il direttore di gara ha già arbitrato per ben dieci volte la ‘Beneamata’ in passato e ad ora, il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri: restano a sei le vittorie, condite anche da due sole sconfitte e altrettanti pareggi. Non può dire lo stesso la squadra attualmente guidata da Thiago Motta, in quanto l’arbitro della sezione di Napoli ha condotto gli ‘spezzini’ per già ben nove volte, ma lo storico non gli sorride particolarmente: ben 5 pareggi, 1 sconfitta e tre sole vittorie in favore del club presieduto da Philip Raymond Platek. A coadiuvarlo ci saranno Baccini e Lombardi. Quarto uomo designato Ghersini e al VAR ci sarà direttamente la coppia Banti–Costanzo.