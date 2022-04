Inzaghi: secondo i bookmakers pronostico scontato per la sua squadra contro lo Spezia di Motta

Inter, le quote vedono chiaramente favorita la vittoria della squadra di Simone Inzaghi nella gara contro lo Spezia di Thiago Motta

Il week-end di Pasqua sembra potrà sorridere più alle due milanesi che non al Napoli di Luciano Spalletti che, dopo aver ricevuto la Fiorentina allo stadio San Paolo/Maradona con esito negativo, visto che la squadra di Italiano ha espugnato l’impianto partenopeo cogliendo un’inaspettata vittoria, in questa giornata nello stadio della formazione campana sarà di scena la Roma di José Mourinho, attesa lunedì sera alle ore 20.45. L’Inter giocherà venerdì sera alle 19.00 contro lo Spezia al Picco, mentre il Milan scenderà in campo subito dopo alle 21 contro il Genoa allo stadio Meazza. I bookmakers non hanno dubbi, le due milanesi dovrebbero cogliere più o meno agevolmente i tre punti e le quote vanno chiaramente in questa direzione. La vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro quella di Thiago Motta è quotata 1,30, il pareggio è a 5,5, mentre la vittoria della formazione di casa a 9,25. Nonostante in coppa Italia la formazione genoana abbia costretto i rossoneri ai supplementari, anche per la gara del Meazza esito scontato: la vittoria della squadra di Pioli è data a 1,33, il pareggio a 5 e la vittoria della formazione di Blessin a 10. Meno scontata, ma comunque favorita la vittoria del Napoli sulla Roma bancata a 1,90, mentre il segno 2 è quotato 3,90 e il pareggio è a 3,60. Come riportato dal sito di scommesse Snai.