Verso Spezia-Inter: la scelta di Inzaghi su de Vrij

Inter, buone notizie per Simone Inzaghi anche Stefan De Vrij ha svolto l’ultimo allenamento ed è partito con la squadra

Buone notizie in casa Inter, il difensore Stefan De Vrij è nuovamente disponibile dato che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, nell’ultima rifinitura in vista della gara di domani sera alle 19,00 contro lo Spezia allo stadio Alberto Picco. Il calciatore, è salito con i compagni di squadra sul pullman che li porterà nella città ligure, anche se è probabile che almeno inizialmente, non sarà titolare. Il tecnico Simone Inzaghi, potrebbe scegliere di ‘risparmiarlo’ in vista della gara con il Milan di coppa Italia. Come ha spiegato Calciomercato.it. Viceversa Sportmediaset, ha informato che non c’è nessun problema invece per Ivan Perisic che non è partito con la squadra, semplicemente perché ha avuto un permesso speciale per paternità. Come da accordi presi con la società, il calciatore raggiungerà la squadra successivamente. In ogni caso nella gara di domani sera, anche il croato dovrebbe partire dalla panchina e verrà sostituito da Gosens, in vista del derby di martedì sera.