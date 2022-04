Inzaghi: “La squadra è stata lucida. Dovrebbero essere solo crampi”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter in casa dello Spezia

“Siamo stati lucidi, sempre in partita. Sapevamo che non potevamo fare una prestazione normale, questa è una vittoria importante che volevamo per dar seguito ai successi con Juve e Verona”. Al microfono di ‘Dazn’ Inzaghi non ha nascosto la soddisfazione per la vittoria in casa dello Spezia che vuol dire ritorno al primo posto in attesa del risultato di Milan-Genoa.

“Se sta crescendo l’intesa Brozovic-Calhanoglu? Penso di sì, sono stati molto bravi visto che ci marcavano a uomo Brozovic. E’ stato bravo pure Barella ad andare fra le linee. Ieri a Marcelo avevo detti che devi tirare di più perché è tanto che non fai gol (ride, ndr). Condizione difesa? De Vrij era pronto per giocare, mi ha assicurato che non ha avuto problemi nei minuti in cui ha giocato – ha risposto Inzaghi in conclusione – Adesso vedremo Bastoni: speriamo, dovrebbero essere solo crampi. Se vado a vedere Milan-Genoa? Ora torniamo a casa, almeno Pasqua vorrei farmela a casa”.