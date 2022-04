Rabbia Lautaro dopo Spezia-Inter: “Questo non mi piace”

Lautaro ha siglato il gol del raddoppio e servito a Sanchez l’assist per il 3-1 con cui l’Inter ha sconfitto lo Spezia di Motta al Picco

Rabbia Lautaro nel post Spezia-Inter. Insieme a Brozovic, l’argentino è stato il migliore in campo realizzando – da subentrato – il gol del raddoppio e servendo a Sanchez il pallone per il tris finale.

Al centro dei rumors di calciomercato, il numero dieci nerazzurro si è detto stufo delle critiche ricevute in questi mesi: “Si parla tanto e questo non mi piace – le sue parole al canale tematico del club – Ho sempre dato il massimo per l’Inter e tutte queste voci non mi piacciono. Quando sto in panchina sono arrabbiato perché voglio giocare sempre, però l’unica cosa che conta qua è l’Inter. E io cerco sempre di dare una mano ai compagni sempre. Che sensazioni mi porto a casa? Buone, abbiamo tutto nelle nostre mani. Ora dobbiamo recuperare e pensare al derby di martedì”, ha concluso.