Ranking UEFA, la Germania porta via all’Italia il terzo posto ma non i 4 posti in Champions

Inter, nonostante il sorpasso della Germania nel ranking Uefa per club, anche nella stagione 2023/24 potremo schierare quattro squadre in Champions League

Il ranking Uefa per club continua ad essere dominato dai club inglesi, con le spagnole alle loro spalle abbastanza tranquille, mentre è lotta serrata per il terzo posto tra Italia e Germania. Dopo i quarti di finale delle tre competizioni europee, le formazioni tedesche riportano la Germania davanti all’Italia, ma per il momento, anche nella stagione 2023/24, avremo la possibilità di mantenere le quattro squadre in Champions League. L’eliminazione inaspettate del Bayern Monaco con il Villareal, è stata compensata dall’impresa altrettanto incredibile dell’Eintracht Francoforte, che ha eliminato il Barcellona vincendo 3-2 al Camp Nou e purtroppo, dal Lipsia che ha vinto 2-0 in casa dell’Atalanta, estromettendo la formazione di Giampiero Gasperini. Come dicevamo, nonostante sia rimasta soltanto la Roma a difendere i colori italici in Europa e nella competizione meno nobile, per la stagione 2023/24 l’Italia avrà ancora la possibilità di schierare sette squadre nelle competizioni europee: quattro in Champions League, due in Europa League e una in Conference League, un torneo che se giocato seriamente sembra l’unico che le nostre squadre possano avere grandi probabilità di vincere e che non andrebbe disprezzato.