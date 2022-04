Serve un’offerta per l’addio: De Paul erede con lo scambio

Il legame tra l’Inter e il ‘Cholo’ Simeone potrebbe tornare in auge ma in sede di calciomercato. Idea di scambio che può far tremare i nerazzurri

Non è stata una stagione indimenticabile all’Atletico Madrid quella giocata da Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino era arrivato dall’Udinese con alte aspettative dopo le ottime annate vissute da leader tecnico dell’Udinese. Un rendimento quello delle ultime due stagioni in particolare che aveva spinto anche club come Napoli, Juventus e soprattutto Inter a mettere gli occhi su di lui. A spuntarla fu però il connazionale Diego Pablo Simeone, che però non è riuscito fin qui a metterlo nelle condizioni migliori per rendere al meglio.

L’Atletico è lontano dalla lotta al titolo in Liga ed è fuori dalla Champions, e ai ‘Colchoneros’ de Paul ha fatto fatica ad ingranare. Tanta qualità ma lontano dal temperamento generalmente richiesto a chi gioca alle dipendenze del ‘Cholo’ Simeone. All’Inter però non ha mai smesso di piacere, ed un eventuale ritorno di fiamma potrebbe essere la chiave di un affare da fantamercato.

Calciomercato Inter, Lautaro via per 50 milioni ma ad una condizione: serve uno scambio con De Paul

Il legame tra l’Inter e Simeone potrebbe essere nuovamente esplorato in estate, quando l’Atletico dovrà andare nuovamente a caccia di un attaccante di alto profilo dopo l’addio di Suarez e viste le complesse situazioni che vertono su Joao Felix e Griezmann. Nello specifico, anche se molto molto complicato, l’Inter potrebbe anche farsi bastare 45-50 milioni per Lautaro Martinez, se i madrileni aggiungessero nell’operazione anche lo stesso Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino, non particolarmente incisivo in Spagna, piace da tempo e alla società meneghina, e può valutarlo se si presentasse qualche acquirente concreto per Hakan Calhanoglu che libererebbe la casella.