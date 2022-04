Inter in fiducia, contro il Milan serve il miglior Lautaro

By

Dopo la vittoria con lo Spezia, l’Inter vuole superare anche il Milan in Coppa Italia per dare impulso alla cavalcata finale in campionato

Ogni partita è a sé stante e spesso non ci si vuole proiettare troppo in là con la fantasia, su come ciascuna possa influenzare il resto del cammino nella stagione. Ma è anche vero che quando si arriva a poche settimane dalla fine, le riflessioni diventano inevitabili.

Persino l’importanza che riveste il prossimo match di Coppa Italia contro il Milan può segnare indelebilmente le sorti del campionato dell’Inter. I Campioni d’Italia uscenti, dopo l’agevole vittoria con lo Spezia, vogliono continuare a confermare il momento di forma ritrovato. Tra i protagonisti attesi ci sono soprattutto Brozovic e Barella, a dare man forte all’attacco capeggiato da un Lautaro che ha la fame di gol. Anche il reparto difensivo rivestirà, come sempre, un ruolo cruciale per mantenere solido l’intero assetto tattico che Inzaghi deciderà di lanciare in campo il prossimo martedì.

Inter, allenamento anche la mattina di Pasqua

Così il gruppo nerazzurro non è stato neppure risparmiato la mattina di Pasqua, ancora al lavoro per prepararsi al meglio al derby. Già nella giornata di ieri, i calciatori impegnati contro lo Spezia hanno svolto sessioni d’allenamento personalizzato di recupero. Gli altri, al contrario, sono stati spremuti nel consueto training di gruppo.