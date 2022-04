Cinquanta milioni sul tavolo: Conte prova lo ‘sgarbo’ all’Inter

Antonio Conte e il suo Tottenham tentano di insidiare l’Inter nella corsa al difensore. Ecco tutti i dettagli

Occhio a Conte e al suo Tottenham. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club inglese allenato dall’ex tecnico dell’Inter è pronto ad andare all’assalto del cartellino di un grande obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione.

Secondo ‘Tuttosport’ il Tottenham è pronto a mettere sul tavolo la bellezza di 50 milioni di euro per due giocatori del Torino: il terzino Singo e il centrale Bremer. Quest’ultimo, come noto, è stato scelto dall’Inter per il post de Vrij. Conte e gli ‘Spurs’ fanno sul serio per lui, convinti di poter chiudere il doppio acquisto.

Calciomercato, Conte ci prova ma Bremer si è ‘promesso’ all’Inter

Va detto, però, che Bremer (nel mirino pure della Juventus) ha già scelto i nerazzurri come sua destinazione futura. Risulta esserci pure un’intesa di massima tra lui e il suo entourage con il club targato Suning. Urbano Cairo spera in un’asta ma, nel momento del rinnovo fino al 2024, ha ‘garantito’ al brasiliano (potrebbe esserci anche qualcosa di scritto) che lo avrebbe ceduto al club a lui gradito e a un prezzo ragionevole intorno ai 25-30 milioni di euro. Nell’affare tra Inter e Torino potrebbe finire anche una contropartita tecnica.