Verso Inter-Roma: Vidal a rischio, ok Bastoni

Il bollettino medico dell’Inter a seguito del derby di Coppa Italia con il Milan, in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma di Mou

Come consuetudine, il lavoro svolto sui campi d’allenamento di Appiano Gentile sotto la direzione di Inzaghi è stato differenziato per coloro i quali sono stati impiegati ieri sera nel derby di Coppa Italia contro i cugini del Milan, battuti con un sonoro 3-0.

Ad aver drizzato le antenne dello staff medico sono stati però il difensore centrale Alessandro Bastoni, uscito dal campo per crampi, e il centrocampista Arturo Vidal che ha subito una distorsione alla caviglia con lo zampino di Theo Hernandez nei minuti finali del match.

Per il primo, fortunatamente, nessun problema: le sue condizioni sono buone e non è a rischio per l’impegno di campionato con la Roma di Mourinho. Lo stesso non si può dire per il cileno, sottoposto a del lavoro individuale personalizzato. Verrà valutato quotidianamente per non forzare la mano.