Dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia, l’Inter fissa di nuovo l’obiettivo Scudetto. Doppia arma in più per Simone Inzaghi

E’ un’Inter al settimo cielo quella vista nelle ultime gare. I ragazzi di Simone Inzaghi sono infatti reduci da ben 4 vittorie di fila (per ultima quella di martedì in Coppa Italia contro il Milan) e contano ora di poter chiudere quanto prima la pratica scudetto.

Diversi i successi raccolti nell’ultimo periodo dagli attuali campioni d’Italia, ma la cosa più importante, è il fatto di essere riusciti a ritrovare quell’entusiasmo durante questo periodo clou della loro stagione. Sei le partite al termine di questo campionato per quanto riguarda i nerazzurri, ma Simone Inzaghi può ora tornare a fare un sospiro di sollievo, essendo che la sua Inter può fare ora affidamento su una doppia ‘arma’ in più: Robin Gosens e Joaquìn Correa.

Correa e Gosens armi in più per il rush Scudetto

Sono indubbiamente due giocatori in grande spolvero quelli visti contro il Milan. Non è un caso infatti che uno sia riuscito a fornire l’assist -che è valso il momentaneo 2-0- a Lautaro e che l’altro sia riuscito per giunta a siglare la rete del definitivo 3-0 ai danni dei rossoneri. Inzaghi punta molto su entrambi e sa perfettamente che può fare affidamento sui due giocatori per questo rush Scudetto.