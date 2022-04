Affare ‘Galactico’: Mourinho e lo ‘sgarbo’ all’Inter

La Roma fa sul serio per la mezz’ala del Real Madrid. Anche l’Inter di Inzaghi resta affacciata alla finestra

Oltre a doversi fronteggiare sul campo nella giornata di oggi, Inter e Roma continuano a darsi battaglia anche sul fronte mercato. A proposito di ciò, spunta ora il nome di un centrocampista del Real Madrid. Entrambe le dirigenze prendono nota e restano vigili su qualsiasi possibile scenario.

Poco meno di tre ore al fischio d’inizio di Inter–Roma. Da un lato troviamo i nerazzurri -ancora affaccendati nella lotta scudetto- mentre dall’altro la squadra di Josè Mourinho, la quale resta ancora impegnata nella rincorsa all’Europa. Una partita che siamo sicuri non farà mancare alcuna emozione e rispetterà di fatto le attese, ma, nonostante ciò, pare che le due, oltre a doversi affrontare sul terreno di gioco, continuino a fronteggiarsi anche in ottica calciomercato. Non è un caso infatti che nelle ultime settimane sia spuntato fuori il nome di Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid sta trovando pochissimo spazio sin qui e non è più un mistero ormai il fatto che a finire sulle orme del giocatore ci abbiano già pensato sia gli attuali campioni d’Italia che i giallorossi.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di Dani Ceballos: c’è anche la Roma su di lui

Dopo i due anni trascorsi in prestito all’Arsenal, Dani Ceballos ha potuto fare finalmente rientro a Madrid, ma per lui, la realtà è stata ben diversa rispetto alle precedenti aspettative. Soltanto 12 presenze raccolte dal giocatore in tutto il corso della stagione e ora come ora, il classe 1996 spera in un futuro ben lontano dal Real Madrid. Non è un caso infatti che il centrocampista spagnolo sia stato proposto alla Roma all’inizio di questo mese e ciò che emerge inoltre, è il fatto che -nelle ultime settimane- i suoi rappresentanti siano stati anche in contatto con l’intera dirigenza dell’Inter. La mossa da parte dell’entourage resta chiaramente quella di riuscire a cedere il proprio assistito quanto prima, ma, ad ora nessun club ha aperto del tutto ad una vera e propria trattativa.